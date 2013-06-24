Підрозділи вже замовили через Brave1 Market 22 тисячі FPV-дронів, бомберів, розвідувальних БпЛА та засобів РЕБ на понад 1 млрд грн за бали, нараховані за знищення ворога. У межах оновленої програми «Армія Дронів Бонус», також відомої як е-бали, на фронт уже поставлено техніки на понад 266 млн грн, а термін постачання на фронт становить у середньому 10 днів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Нова модель програми «Армія Дронів Бонус» розпочала свою роботу в серпні та реалізована завдяки інтеграції Brave1 Market, системи DELTA та DOT-Chain Defence. Відтепер підрозділи можуть купувати за бали, нараховані за верифіковане знищення або ураження ворожих цілей, на дрони, засоби РЕБ та іншу техніку від українських виробників у маркетплейсі.

Як працює програма:

Військові отримують бали, нараховані за знищення та ураження ворожих цілей, і обмінюють їх на ті дрони та техніку, яка їм потрібна для виконання бойових завдань, – у Brave1 Market, через авторизацію в DELTA.

Процес забезпечення реалізується «Агенцією оборонних закупівель» через цифрову систему DOT-Chain Defence. У ній формуються контракти з виробниками та координується пряма доставка дронів та іншої техніки до підрозділів.

Завдяки цьому виробники напряму постачають дрони та іншу техніку в підрозділи. Термін від замовлення до постачання в середньому становить 10 днів, а рекорд — 5 днів.

Усе це — можливість військовим підрозділам, що демонструють високу бойову ефективність, оперативно отримати більше дронів та іншої техніки на додачу до централізованого постачання.