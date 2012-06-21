Силовики області дійшли висновку, що насамперед необхідно сконцентрувати увагу та спрямувати спільні зусилля на такі напрями: швидке та всебічне розслідування військових злочинів і злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, боротьба з корупцією та економічна злочинність. Так окреслив завдання на перше півріччя 2020 року прокурор Луганської області Олексій Ляшенко під час координаційної наради очільників правоохоронних органів, на якій обговорено стан протидії злочинності на території Луганщини.
У заході взяли участь очільники апеляційного суду, ГУ Нацполіції в Луганській області, ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях та інші керівники правоохоронних органів.
«Ефективне виконання покладених на органи правопорядку повноважень сприятиме якнайшвидшому відновленню довіри суспільства та утвердженню миру і законності в регіоні», — наголосив керівник регіональної прокуратури.
Як повідомляє пресслужба обласної прокуратури, до пріоритетів у діяльності правоохоронних органів, на яких насамперед необхідно сконцентрувати увагу, належать злочини, скоєні у природоохоронній та земельній галузях.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»