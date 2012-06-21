Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Вже другий рік вихованці Військово-морського ліцею імені віцеадмірала Володимира Безкоровайного приїжджають з Одеси на Тернопільщину, аби взяти участь у майстер-класі з підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови. Цей дев’ятиденний захід спеціально для них організовує Релігійне товариство українців-католиків «Свята Софія» зі США у Музейно-меморіальному комплексі імені Патріарха Йосифа Сліпого у селі Заздрість Теребовлянського району. Нинішнього березня учасниками англомовного вишколу стали 32 ліцеїсти.
Як зазначила вчителька англійської мови цього ліцею Тетяна Ветлинська, аналогу такому проєкту в нашій країні наразі немає й він поєднує інтелектуальне, військове та духовне виховання майбутніх моряків. За словами голови Товариства «Свята Софія» Ірини Іванкович, навчальний процес склали із шести ранніх і двох післяобідніх блоків. Заняття стосувалися розмовної англійської мови, граматики, читання, вимови, аудіювання та майстерності писання. Вчилися не лише за підручниками, а й використовували мультимедійні заняття за новітніми технологіями.
У вечірні години ліцеїсти переглядали, а відтак обговорювали кінострічки. Під час тематичних презентацій майбутні захисники України випробовували себе у ролі викладачів, пропонуючи розповіді на екологічні, культурні чи спортивні теми або про подорожі. На вечорі музики та поезії в перекладі англійською мовою читали поезії Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, а також Василя Симоненка та Василя Стуса. На цей захід до морських ліцеїстів навідався та виступив відомий тернопільський гурт «Тріода».
Про фізичну підготовку вихованці військово-морського ліцею теж не забували. Цей курс для них провадив капітан ІІ-го рангу Сергій Плехун.
Духовна основа також надто необхідна для майбутніх моряків. Тож під час цього навчального проєкту ліцеїсти англійською мовою щоденно молилися, у програмі було проведення Святої Літургії, Хресної дороги, хлопці долучалися й до вервиці. Мали також прощу до Зарваницької Матері Божої, екскурсію родинним обійстям Патріарха Йосифа Сліпого.
Принагідно зазначити, що Товариство «Свята Софія» із США має намір у подальшому розвивати тісну співпрацю з Військово-морським ліцеєм імені віцеадмірала Володимира Безкоровайного. Торішнього листопада взялося за втілення ще одного проєкту, а саме онлайн-уроків англійської мови як другої для цього закладу в Одесі. Гасло цієї ініціативи: «Служимо тим, хто служить Україні».