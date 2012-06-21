Відрахування військового збору на Хмельниччині цьогоріч зросли на третину. Загалом жителі області сплатили понад 270 мільйонів гривень цього податку.
«Цьогорічні відрахування вищі від запланованого на 5,3%. Тож на розвиток українського війська бюджет від подолян додатково отримав 13,5 мільйона гривень», — повідомили у фіскальній службі області.
Досягти збільшення цього показника податківцям вдалося завдяки зростанню заробітної плати подолян та розширенню кола суб’єктів господарювання, які створили для них робочі місця, й кількості працівників — платників військового збору.
Отже, податки — це не лише плата за цивілізацію, як зазвичай кажуть у фіскальних органах, а й внесок в обороноздатність країни, від якої залежить мир і спокій на рідній землі.
Руслана ПОДОЛЬСЬКА
для «Урядового кур’єра»