Мінветеранів спільно з Міноборони реалізує проєкт, яким передбачено залучення ветеранів війни до викладання початкової військової підготовки. Перші 26 учасників із 15 областей України пройшли курси з підвищення кваліфікації на базі Національного університету оборони України за оновленою програмою.

Нині розробляють механізм системного залучення ветеранів до освітнього процесу як викладачів предмета «Захист України». Новий підхід сприятиме підвищенню професійної компетентності фахівців у царині військово-патріотичного виховання, істотно підвищить ідеологічну складову оборонної стійкості, рівень обороноздатності та посилить національну безпеку.

«Унаслідок війни ми отримаємо численну армію ветеранів з великим ціннісним потенціалом, який необхідно долучити до відновлення країни у всіх сферах життєдіяльності суспільства. Зокрема, у сфері національно-патріотичного виховання», — наголосила в.о. директора департаменту громадянської ідентичності та ветеранського розвитку Мінветеранів Світлана Строкач.

Міністерство розробило постанову №1399 від 17 грудня 2022 року, яка гарантує ветеранам війни право викладати предмет «Захист України» у закладах освіти, і проєкт закону України «Про внесення змін до Закону України «Про основи національного спротиву», що забезпечує імплементацію в систему національного опору практичного досвіду, набутого ветеранами війни із захисту суверенітету і територіальної цілісності України, а також розширюється склад суб’єктів, відповідальних за здійснення початкової загальновійськової підготовки громадян шляхом додавання Мінветеранів.

З ініціативи Мінветеранів Національний університет оборони України розробив Програму підвищення кваліфікації кадрового потенціалу з числа ветеранів війни за напрямом початкова військова підготовка в системі освіти. Саме цей університет Міноборони визначило базовим закладом, в якому відбуватиметься навчання ветеранів війни.