Як виявили науковці з Центру нейродегенеративних захворювань Німеччини, вік і стан здоров’я батька значною мірою впливає на тривалість життя потомства.
Про це пишуть на EurekAlert.
Дослідження було проведено на лабораторних мишах, де потомство літніх самців мишей мало меншу тривалість життя, ніж потомство молодих, і проявляло низку гістопатологічних і молекулярних ознак старіння.
Такі ознаки мають великий вплив на процеси старіння, які можуть виявитися значущими і в контексті людини. Тобто, до прикладу, миші мали великі ознаки старіння організму, які були народжені від старих мишей.
Іншими словами, вони старіли швидше, ніж інша група, зачата молодими самцями. Науковці додали, що такі результати дослідження можуть бути і схожими до людських ознак, але для цього потрібно провести ще не один експеримент.