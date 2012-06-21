Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Підсумовано результати міжнародного фотоконкурсу «Вікі любить пам’ятки», в якому в українській частині номінації «Найкраща фотографія Сумської області-2019» перемогла світлина Золотих воріт садиби Міклашевських у селі Волокитине Путивльського району.
Її автор Олександр Мальон зафіксував історичну реліквію в усій архітектурній та естетичній красі. Збудовані у другій половині позаминулого століття невідомими майстрами, мавританські ворота виконані в готичному стилі і чудово збереглися до сьогоднішніх днів, адже для їх зведення використані високоякісні матеріали – пісковий бут, цегла та граніт.
Нині в області нараховується 2080 об’єктів-пам’яток, а звідколи проходить конкурс – а це 8 років – сфотографовано 1196. Таким чином світлини із Сумщини долучаються до світової вільної енциклопедії, якою користуються мільйони громадян різних континентів планети.