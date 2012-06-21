Камінь Рьок – найвідоміший у світі рунний пам’ятник вікінгів – відкриває таємницю свого напису. Понад 100 років вчені намагалися пов’язати напис з героїчними вчинками вікінгів на війні. Але завдяки новому дослідницькому проєкту, з’явилася нова інтерпретація напису. У новому дослідженні йдеться, що напис стосується абсолютно іншого виду битви: конфлікт між світлом і темрявою, теплом і холодом, життям і смертю.
Рунний камінь Рьок, зведений у Естерготланді у 800 році н. е., є найвідомішим рунним каменем у світі епохи вікінгів. Він також виявився одним із найскладніших для тлумачення. Нова інтерпретація базується на співпраці між вченими кількох дисциплін та університетами.
«Ключовим фактором для розшифрування напису був міждисциплінарний підхід. Без цього співробітництва між текстовим аналізом, археологією, історією релігій та рунологією неможливо було б розгадати загадку напису каменю Рьок», – розповідає Пер Гольберг, професор шведської мови з університету Гетеборга, який керував дослідженням.
Кліматичні катастрофи
Дослідження ґрунтується на нових археологічних даних, що описують, наскільки сильно Скандинавія постраждала від попередньої кліматичної катастрофи з нижчими середніми температурами, неврожаями, голодом та масовим вимиранням. Професор археології з Уппсальського університету Бо Груслунд, вказує на кілька причин, через які люди могли побоюватися нової катастрофи подібного роду:
«Перед тим, як було зведено рунний камінь Рьок, відбулося кілька подій, які здавалися надзвичайно зловісними: потужна сонячна буря забарвила небо у драматичні червоні кольори, врожайність постраждала від надзвичайно холодного літа, а пізніше сонячне затемнення відбулося одразу після сходу Сонця. Навіть однієї з цих подій було б достатньо, щоб викликати побоювання вікінгів», – каже Бо Груслунд.
Дев'ять загадок каменю
Згідно з новою інтерпретацією вчених, яку вони опублікували, напис складається з дев'яти загадок. Відповідь на п’ять цих загадок – «Сонце». Одина – загадка запитує, хто загинув, але зараз живе знову. Решта чотири загадки стосуються Одіна та його воїнів.
Олоф Сундквіст, професор історії релігій Стокгольмського університету, так пояснює цей зв’язок:
«Потужна еліта вікінгів вважала себе гарантами хорошого врожаю. Вони були лідерами культу, які тримали разом крихкий баланс між світлом і темрявою. І нарешті вони билися разом з Одіном в остаточному бою за «світло ».
Паралелі з іншими текстами старо-норвезької мови
За даними вчених, кілька пунктів напису мають чіткі паралелі з іншими давньо-норвезькими текстами, на які раніше ніхто не зважав.
«Для мене текст напису був майже як відкриття нового літературного джерела з епохи вікінгів. Відповідь Швеції на ісландську поетичну Едду!», – каже Генрік Вільямс, професор скандинавських мов за спеціальністю «рунологія» в Уппсальського університету.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»