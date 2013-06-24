Деякі українські організації продовжують використовувати софт країни-агресора попри небезпеку, яку він становить.
Держспецзв'язку нагадує: користуючись російським програмним забезпеченням, українці не тільки фінансують економіку країни-агресора, а й надають доступ російським спецслужбам до своїх даних.
На сайті Replace russian software with Ukrainian solutions можна знайти українські аналоги російського програмного забезпечення.
Центральні органи виконавчої влади (окрім тих, для кого це є обовʼязковим) можуть звертатись для організації закупівель безпечного програмного забезпечення до централізованої закупівельної організації ЦЗО ДП «УСС», яка здійснює перевірку контрагентів та походження програмних продуктів.