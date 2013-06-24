Дорогою з Вашингтона Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Президентом Франції Емманюелем Макроном. Він поінформував Президента Франції про деталі зустрічей у Білому домі й Сенаті США та перспективи, які є в дипломатії зараз.

«Треба використати кожен шанс, який може наблизити нас до миру, і ми скоординували наші можливі кроки. Дякую за готовність допомагати й докладати всіх необхідних зусиль», — зазначив Президент України.

Емманюель Макрон розповів про масштабні пожежі у Франції. Володимир Зеленський зазначив, що Україна завжди готова допомогти тим, хто підтримує нас упродовж цих років боротьби проти російської агресії. Президент України запропонував Франції необхідну допомогу: українські фахівці можуть долучитися до гасіння пожеж.

Лідери детально обговорили підготовку до зими, зокрема постачання пакетів для ППО й енергетики, яких потребує наша держава. Франція працюватиме над пошуком рішень, щоб підтримати Україну.

Президент України також провів телефонну розмову із Прем’єр­міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Він подякував норвезькому Прем’єру за незмінну підтримку й готовність працювати разом, а також поінформував про підсумки зустрічей у Вашингтоні та дипломатичний прогрес.

«Дуже розраховуємо, щоб були практичні результати, і захист від балістики — це перший пріоритет, щоденна потреба. Ракети для «петріотів» та наші спільні виробництва — це те, що рятує життя людей. Важливо, щоб був антибалістичний позитив з Америкою», — наголосив Президент.

Лідери обговорили можливості підштовхнути росію до дипломатії та ризики, передусім те, що може бути взимку. Володимир Зеленський подякував за готовність Норвегії підтримати нашу енергетичну стійкість і посилити Україну напередодні зими, повідомляє Офіс Президента.