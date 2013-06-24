Дорогою з Вашингтона Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Президентом Франції Емманюелем Макроном. Він поінформував Президента Франції про деталі зустрічей у Білому домі й Сенаті США та перспективи, які є в дипломатії зараз.
«Треба використати кожен шанс, який може наблизити нас до миру, і ми скоординували наші можливі кроки. Дякую за готовність допомагати й докладати всіх необхідних зусиль», — зазначив Президент України.
Емманюель Макрон розповів про масштабні пожежі у Франції. Володимир Зеленський зазначив, що Україна завжди готова допомогти тим, хто підтримує нас упродовж цих років боротьби проти російської агресії. Президент України запропонував Франції необхідну допомогу: українські фахівці можуть долучитися до гасіння пожеж.
Лідери детально обговорили підготовку до зими, зокрема постачання пакетів для ППО й енергетики, яких потребує наша держава. Франція працюватиме над пошуком рішень, щоб підтримати Україну.
Президент України також провів телефонну розмову із Прем’єрміністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Він подякував норвезькому Прем’єру за незмінну підтримку й готовність працювати разом, а також поінформував про підсумки зустрічей у Вашингтоні та дипломатичний прогрес.
«Дуже розраховуємо, щоб були практичні результати, і захист від балістики — це перший пріоритет, щоденна потреба. Ракети для «петріотів» та наші спільні виробництва — це те, що рятує життя людей. Важливо, щоб був антибалістичний позитив з Америкою», — наголосив Президент.
Лідери обговорили можливості підштовхнути росію до дипломатії та ризики, передусім те, що може бути взимку. Володимир Зеленський подякував за готовність Норвегії підтримати нашу енергетичну стійкість і посилити Україну напередодні зими, повідомляє Офіс Президента.