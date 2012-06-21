Якась нечиста сила останнім часом унадилася обкрадати храми на території Київської та Черкаської областей. У Золотоніському, Чорнобаївському та Канівському районах із кількох церков зникли старовинні ікони, інші коштовні речі й навіть гроші зі скриньок для пожертв. Поліцейські, розслідуючи крадіжки, звернули увагу на певні деталі, які вказували на те, що до злочинів може бути причетною одна особа.
Після чергової спроби підозрюваного затримали. Ним виявився житель одного із сіл Чорнобаївського району. Припертий до стінки неспростовними доказами, він не тільки зізнався у скоєному, а й детально розповів, як учиняв протизаконні дії. Як пояснив, розробляв кожну операцію не один день. До незаконного проникнення у приміщення старанно готувався. У пригоді стала інформація з інтернету. З’ясувавши наявність коштовностей, приїжджав у населений пункт, обходив місце майбутнього злочину, придивлявся до можливостей потрапити всередину приміщення. Не забував і про швидкий відхід із місця крадіжки. Для цього використовував велосипеди, які кілька разів викрадав у довірливих сільських жителів. Поцуплене церковне майно збував за невисокими цінами, а виручені гроші, зізнався, «прогулював», тобто витрачав для власних потреб і розваг. Намагався передбачити все, гадав, що винайшов ідеальний злочин, якого ніколи не розкриють. Однак прорахувався. Поліцейські виявилися значно спритнішими.
Крадієві оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 185 (Крадіжка) КК України. Вирішують питання про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.