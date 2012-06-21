В Українській Венеції провели фестиваль «Дунайські гостини». Це гастрономічний захід, під час якого можна було спробувати страви бессарабської кухні, вишукані рибні страви та смачні місцеві вина. А найголовніша подія свята — це приготування юшки за традиційним липованським (старообрядницьким) рецептом вагою 5 тонн. А це вже рекорд!
У юшку пішли і осетер, і товстолобик, і короп, і судак — усього 1670 кг риби. А ще 30 кілограмів солі, по 400 кг картоплі й моркви та 250 кілограмів цибулі.
З огляду на масштаби для приготування страви виплавили спеціальний котел, черпак й інше кухонне приладдя. У приготуванні юшки брали участь понад 40 учнів Одеського училища морського туристичного сервісу. Із завданням вони впоралися на відмінно, кулінарне досягнення внесли в національний реєстр рекордів України. Після цього юшкою нагодували всіх охочих. Гастрономічний фестиваль не пропустив і голова Одеської обласної адміністрації Максим Степанов, який не тільки спробував юшки, а й відповів на запитання кореспондента «УК».
— Ви сказали, що вважаєте розвиток туризму в Одеській області пріоритетним завданням. Для залучення туристів необхідні хороші дороги. І те, що дорогу на Рені майже зроблено, — подія для регіону. Але стан інших доріг сумний. Які ще збираєтеся будувати дороги?
— Наша мета — створювати найкомфортніші умови для туристів. Звичайно, неможливо збудувати всі дороги одночасно за одну ніч. Про це тільки можна мріяти. Дорогу на Вилкове ми відкрили торік 26 травня. Після цього кількість туристів зросла на 40%. Це конкретні люди, які раніше не приїжджали туди, не знали про це місце. Дорогу на Рені скоро закінчать у повному обсязі. Тепер будуємо автошлях на Миколаїв.
У нас є чітка стратегія розвитку туризму в Одеській області. Адже в нашому краї є такі унікальні місця, як Вилкове. І ми хочемо, щоб туристи відкрили їх для себе. Для цього ремонтуватимемо дороги в Татарбунарському районі, щоб залучити й туди туристів. Це унікальне місце — чудовий парк, фантастичні пляжі. Ми повинні зробити хорошу дорогу в Білгород-Дністровський, де Аккерманська фортеця. До речі, ми подали документи на внесення її до списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Необхідно відремонтувати шлях до курорту Куяльник, і ми наполягаємо, щоб йому присвоїли статус курорту державного значення.
Еліна КАЛИНИЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»
(фото автора)