Спільне засідання глав урядів держав-членів ГУАМ — Організації за демократію та економічний розвиток відбулося в Києві. Нашу країну, яка головує в організації з 1 січня 2019 року, представляв Прем’єр-міністр Олексій Гончарук. Делегації держав очолили прем’єр-міністри Грузії Ґіорґі Ґахарія, Республіки Молдова Йон Кіку, віцепрем’єр-міністр Азербайджанської Республіки Алі Ахмедов.
Глави делегацій акцентували на посиленні динаміки розвитку економічної співпраці країн-учасниць організації.
«Основна спільна мета держав-членів ГУАМ — зміцнення нашої економічної співпраці. Для цього маємо виконати певні завдання. По-перше, створити інструменти функціонування зони вільної торгівлі. Створення ЗВТ — безумовний пріоритет в умовах кризи, яка триває у світовій економіці, і значного зниження показників товарообігу. По-друге, на практиці реалізувати концепцію транспортного коридору ГУАМ. По-третє, посилити режим вільної торгівлі між нашими країнами шляхом взаємної лібералізації ринку послуг», — зазначив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
За підсумками зустрічі глави делегацій підписали спільну заяву, в якій визначено чіткий намір відповідних держав вживати заходів для реального зміцнення економічної співпраці держав-членів та збільшення обсягів товарообігу, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.
Очільники митних адміністрацій держав-членів ГУАМ підписали два протоколи про наміри: щодо використання блокчейн-технологій у процесі верифікації сертифікатів походження товарів, а також щодо взаємного визнання уповноважених економічних операторів.
«Найближчим часом ці протоколи про наміри буде реалізовано. Обидва документи дуже важливі для налагодження ефективної роботи митниці й оперативного проходження товарами державних кордонів. Я впевнений, що це значно спростить торгівлю між нашими державами», — підкреслив Олексій Гончарук.
Паралельно із зустріччю глав урядів держав-членів ГУАМ відбувся другий бізнес-форум організації «Державно-приватне партнерство в реалізації ключового проекту ГУАМ зі сприяння торгівлі й транспорту».
Відділ новин
«Урядового кур’єра»