Мозазаври були одними з найстрашніших рептилій, що жили в епоху динозаврів, враховуючи їх величезні розміри від 10 до 17 метрів, ці хижаки мали також міцні щелепи. Але нове дослідження припускає, що у масивного морського монстра могла бути інша перевага – його унікальна здатність плавати.
Хижак, що жив 85-65 мільйонів років тому, мав здатність здійснювати «м'язовий удар», який дозволяв йому набирати велику швидкість при спробі зловити здобич. Дослідження було представлено на щорічних зборах Геологічного товариства Америки в 2019 році.
«Ми знаємо, що мозазаври, швидше за все, під час плавання використовували свої хвости», – йдеться в заяві провідного автора дослідження, докторанта Університету Південної Каліфорнії Кірстен Формозо. «Тепер ми вважаємо, що вони також використовували свої передні кінцівки і хвіст разом».
Формозо додав, що метод подвійного плавання може зробити мозазаврів унікальними серед чотириногих істот, як живих, так і вимерлих.
Щоб отримати уявлення про те, як плавали мозазаври, дослідники вивчили скам'янілості Plotosaurus, вимерлого роду мозазаврів. Вони також використовували вимірювання грудних поясів мозазаврів в інших дослідженнях, щоб висунути свою гіпотезу.
З’ясувалося, що грудний пояс мозазаврів був асиметричним, що дозволяло йому відштовхувати воду від тіла під час плавання, подібно до сучасного стилю плавання брасом. Використовуючи це, а також свій величезний хвіст, мозазавр міг плавати на короткі відстані на великих швидкостях або долати великі відстані.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»