Міністерство оборони затвердило зміни до ключових чотирьох наказів про використання безпілотників, скасувавши не актуальні під час війни вимоги. На період воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення відтепер не застосовують певні положення.

Спрощено вимоги до польотів та обслуговування БпЛА. Зокрема, правила виконання польотів безпілотними авіаційними комплексами державної авіації України не діятимуть щодо БпАК разового використання всіх типів та класів, а також БпАК I класу категорій «мікро» (тактичні вагою до 2 кг, наприклад Mavic 3) та «міні» (тактичні поля бою вагою до 15 кг типу DJI Matrice 300). Більшість видів БпАК не підлягають обов’язковому внесенню до реєстру державних повітряних суден.Згідно зі змінами, персонал з керування безпілотниками І класу не потрібно направляти на обов’язкову льотну лікарську експертизу для визначення придатності до польотів. Допуск до керування БпАК надає наказом командир частини. Правила медичного забезпечення польотів державної авіації не застосовуються до екіпажів БпАК І класу.

«Умови фронту змінюються швидко, і ми працюємо над тим, щоб військові мали більше свободи в застосуванні сучасних технологій. Регулювання не має обтяжувати їх, створювати бюрократичні перепони», — зазначив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.

Оновлення підготував Офіс підтримки змін Міністерства оборони у співпраці з Головним управлінням державної авіації МОУ і Командуванням Сил безпілотних систем ЗСУ.

За словами керівниці Офісу змін МОУ Юлії Марушевської, норми узгодили з реаліями сучасної війни, повідомляє Міноборони.