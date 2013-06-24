Кабінет Міністрів за поданням Міністерства освіти і науки ухвалив рішення, які встановлюють вимоги до рівня володіння англійською мовою для претендентів на окремі посади у державному управлінні, освіті, науці та інших галузях. Це один із кроків для виконання Закону України «Про застосування англійської мови в Україні» та деталізації правил, які раніше було визначено на рівні закону.

Ухвалені рішення встановлюють диференційовані вимоги залежно від посади та рівня відповідальності. Для претендентів на посади державної служби категорії «А», а також голів місцевих державних адміністрацій, їхніх перших заступників і заступників визначено вимогу володіння англійською мовою на рівні не нижчому за B1 за шкалою CEFR.

Відповідно до Закону «Про застосування англійської мови в Україні», а також ухвалених урядом рішень, вимоги щодо обов’язковості володіння англійською мовою для претендентів на визначені посади набирають чинності через кількарічні терміни з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Окремо врегульовано вимоги для галузі освіти і науки. Для претендентів на посади керівників державних наукових установ і керівників закладів вищої освіти встановлено рівень не нижче B2. Для окремих посад державної служби категорій «Б» і «В», а також для частини посад у галузі освіти і науки уряд визначив диференційований підхід — рівень володіння англійською залежатиме від конкретної посади та її функціоналу.

Для окремих претендентів на посади в цій галузі можна брати до уваги знання іншої офіційної мови ЄС. Якщо кандидат має документ, що підтверджує володіння такою мовою на рівні не нижчому за B2, вимога до рівня володіння англійською мовою може становити B1, повідомляє МОН.