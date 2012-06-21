Українська команда взяла участь у світовому університетському батлі стартапів University Startup World Cup 2019, який проходив у Копенгагені. Учасники із 40 країн презентували свої ідеї й науково-технічні розробки, що мають інноваційний характер і цікаві для світового бізнесу.
Колектив з України RE-leaf PAPER, який улітку став переможцем всеукраїнського конкурсу стартапів, презентував розробку для виготовлення паперової продукції з опалого листя. Цю ідею та її практичне втілення запропонував свого часу школяр із Закарпаття, нині студент другого курсу Київського національного університету імені Тараса Шевченка Валентин Фречка. Як відомо, цей винахід забезпечив Валентинові перемогу на Оліміпіаді геніїв у США.
Улітку цього року Валентин Фречка опрацьовував технологічний процес, втілюючи свою ідею на практиці, разом із фахівцями Житомирського картонного комбінату.
Українці в Копенгагені гідно представили свою країну. «За цей час ми поспілкувалися із представниками багатьох країн — Індії, Китаю, США, Танзанії, Мексики, Індії, координаторами світового конкурсу та представниками успішних компаній, які колись брали участь у цьому змаганні, — поділився думками Валентин Фречка про перебіг конкурсу. — Взяли участь у квестах, навчальних сесіях. Дуже корисними були заняття з менторами, які представляли різні консалтингові, юридичні, стартап-платформи. Мотиваційні промови вразили глибокою простотою, а командні ігри зблизили учасників».
Долаючи хвилювання, Валентин і його товариші намагалися без помилок презентувати свої напрацювання світовій бізнес-спільноті. Їхній радості, позитивним емоціям не було меж, коли журі конкурсу виголосило свій вердикт: у секції Environmental українці ввійшли у трійку переможців — їм присуджено друге місце.
«Для нас це більше, ніж просто другі — для нас це перемога над собою. Ми пройшли бар’єр між наукою й бізнесом. Нам вдалося вистояти і почати втілювати наш проєкт. Сьогодні ми заявили про це на світовій арені стартапів, а вже завтра наша технологія дасть змогу врятувати світ», — сказав по завершенні чотириденного конкурсу Валентин Фречка.