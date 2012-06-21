Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур'єр»

Вчені побудували епідеміологічну модель і виявили, які саме чинники найімовірніше впливають на появу нових мутацій вірусу SARS-CoV-2. З’ясувалося, що одна з причин – передчасна відміна обмежень. Координувати подібні заходи необхідно спільно на міжнародному рівні.

До таких висновків прийшла група вчених з Інституту науки і технології Австрії. Їх дослідження було опубліковано в науковому журналі Scientific Report. Побудована епідеміологічна модель показала, що ризик появи нових штамів залежить від двох чинників: частки вакцинованого населення і порогової кількості інфікованих.

Фахівці прийшли до висновку, що для боротьби з виникненням нових мутацій необхідно вакцинувати більшу частину населення (мінімум 60%). Крім того, за даними вчених, цій боротьбі буде сприяти і дотримання заходів соціальної дистанції і використання засобів індивідуального захисту, тобто медичних масок.

Також вчені відзначили, що скасування обмежень і вільне переміщення людей може призвести до виникнення все більшої кількості штамів через різні темпи вакцинації в світі. Тому введення і скасування таких заходів повинні регулюватися на міжнародному рівні.