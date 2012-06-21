Днями сесія Вінницької міської ради ухвалила рішення надати 4,2 мільйона гривень на проведення робіт цього року з очистки Південного Бугу — основного і найбільшого джерела питної води для міста і області. Поставлено за мету збалансувати екосистему річки й підвищити якість води в ній. За кілька років планують розчистити русло і поглибити дно на території всієї міської об’єднаної територіальної громади, а це приблизно 14 кілометрів.
Лікувати Південний Буг в області почали позаторік, придбавши коштом обласного бюджету перший земснаряд. Завдяки розчищенню річки Десенки в місці її впадання в Південний Буг відкрилося майже 200 джерел, які постачають чисту питну воду. Добрий результат дало й очищення від намулу до 4,5 метра завглибшки дна Південного Бугу поблизу санітарно-захисної зони обласного водоканалу. За час реалізації проєкту не лише розширено географію робіт, а й зросли обсяги виконання. Адже протягом двох років коштом міського та обласного бюджетів було придбано чотири земснаряди. Вінничани всерйоз налаштовані очистити Південний Буг на території своєї відповідальності.