Вихованці Стрижавського дитячого будинку-інтернату здобули перемогу у фіналі Міжнародної футбольної ліги для осіб з інвалідністю Seni Cup 2018, який нещодавно відбувся у польському місті Торунь. На цій стадії у змаганнях брали участь команди з 12 європейських країн.
За словами директора будинку-інтернату Василя Ліцького, підопічні не програли жодного матчу. Тренує команду Олександр Колос. Вихованці Стрижавського будинку-інтернату вибороли перше місце за підсумками Всеукраїнського відбіркового турніру «Міжнародної футбольної ліги SENI CUP 2018», у травні цього року в Луцьку вони здобули перемогу у Всеукраїнському турнірі з футболу СОУ (Спеціальної Олімпіади України). Голова Вінницької облдержадміністрації Валерій Коровій під час зустрічі з юними спортсменами вручив ключі від нового транспортного засобу, який слугуватиме для перевезення вихованців закладу, а також передав святковий торт, футбольні м’ячі.