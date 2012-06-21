Вихованці Стрижавського дитячого будинку інтернату повернулися з Польщі з перемогою. Фото з сайту vn.20minut.ua

Вихованці Стрижавського дитячого будинку-інтернату здобули перемогу  у фіналі Міжнародної футбольної ліги для осіб з інвалідністю Seni Cup 2018, який нещодавно відбувся у польському місті Торунь. На цій стадії  у змаганнях брали участь команди з 12 європейських країн.

За словами директора будинку-інтернату Василя Ліцького,  підопічні не програли жодного матчу. Тренує команду Олександр Колос. Вихованці Стрижавського будинку-інтернату вибороли перше місце за підсумками Всеукраїнського відбіркового турніру «Міжнародної футбольної ліги SENI CUP 2018», у травні цього року в Луцьку вони здобули перемогу  у Всеукраїнському турнірі з футболу СОУ  (Спеціальної Олімпіади України). Голова Вінницької облдерж­адміністрації Валерій Коровій під час зустрічі з юними спортсменами вручив ключі від нового транспортного засобу, який слугуватиме для перевезення вихованців закладу, а також передав святковий торт, футбольні м’ячі. 