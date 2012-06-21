Благодійний фонд «Подільська громада» започаткував премію «Люди, які змінюють Вінницю» для представників соціально відповідального бізнесу. Цього року її отримали ТМ «Украіночка», ТОВ «Солодка мрія», комунальне підприємство «Вінницька транспортна компанія», ТЦ Магігранд, МПМ «Руслана», страхова компанія «Місто» та низка інших підприємств і підприємців.
«Подільська громада» співпрацює з 37 партнерами, які своїми благодійними внесками допомагають їй реалізовувати значимі для міської громади проекти. «Майже 80 відсотків нашого бюджету становлять пожертви саме від місцевого бізнесу. Віримо, що відзнака спонукатиме інших підприємців ставати соціально відповідальними», — зазначили організатори премії «Люди, які змінюють Вінницю».