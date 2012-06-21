У Вінниці встановлено новий рекорд України в категорії спорт із вправи трак-пул. На майдані Незалежності Сергій Грачов протягнув два з’єднані муніципальні автобуси загальною вагою 22 тонни 400 кілограмів на 19 метрів. Зробив це за 19 секунд. З першої спроби це йому не вдалося з технічних причин — була нерівна поверхня. Але сотні краян гучними оплесками підтримали силача, і з другої спроби автобуси покотилися.
«Нерівну поверхню з другого разу вдалося оминути. Я не ставив собі завдання, скільки метрів протягнути. Під кінець було важко, але люди мене підтримували, і це заохочувало. Мета мого сьогоднішнього рекорду — щоб про Україну у світі говорили лише позитивно, а також зацікавити молодь до занять спортом», — сказав спортсмен. Вінничанин Сергій Грачов — майстер спорту з важкої атлетики, голова Вінницького обласного осередку федерації стронгмену України. Свій рекорд він присвятив дню народження міста Вінниці, який цього року відзначатимуть 8 вересня.
Особливістю встановленого рекорду є співвідношення ваги спортсмена (85 кг) та ваги транспорту. Сергій Грачов активно займається трак-пулом останні п’ять років, а любить спорт з дитинства. До речі, цього року на День Європи він тягнув муніципальний автобус, у салоні якого перебували діти. «Наступний рекорд хотілося б встановити з перетягування трамваїв», — зазначив спортсмен.