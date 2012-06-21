Це видається неймовірним, але факт: 25-річна вінничанка Надія Яворовенко закінчила дев’ять вищих навчальних закладів — п’ять в Україні й чотири у Франції. Здобула такі спеціальності: менеджмент (університет Auvergne I, Франція), управління підприємствами (Ecole Universitaire du Management, Франція), менеджмент організацій (Київський торговельно-економічний університет), менеджмент готельно-ресторанної справи (Київський торговельно-економічний університет), бакалавр з права — диплом з відзнакою (Національна академія внутрішніх справ), магістр права — диплом з відзнакою (Національна академія внутрішніх справ), перекладач іноземних мов (Universitй Nice Sophia Antipolis, Франція), магістр європейського права (Institut du Droit, de la Paix et du Dйveloppement de l’Universitй Nice Sophia Antipolis, Франція).
А днями у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса, який працює у Вінниці, Надія англійською мовою захистила магістерську роботу за спеціальністю Master of Business Administration (MBA, бізнес-адміністрування). Так вона встановила рекорд України за найбільшою кількістю отриманих дипломів про вищу освіту. Цього дня у приміщенні Вінницької міської ради представник Національного реєстру рекордів України вручив їй відповідний сертифікат. Секретар міської ради Павло Яблонський від імені міського голови і всієї територіальної громади привітав Надію з чудовою подією.
«Ми горді за таких вінничан, за приклад, який ви даєте нашій молоді. Ми дуже хотіли б, щоб досвід і знання ви застосували у Вінниці», — зазначив він.
Вона любить рідне місто, тут ходила до школи, навчалася в гімназії. Тут живуть її батьки. Тут навчається в аспірантурі. І хоч працює у французькому місті Ліоні в юридичній компанії, у соціальних мережах стежить за життям і розвитком Вінниці.
Таку кількість дипломів дівчина не планувала здобути, а просто захопилася навчанням, бо наполеглива. Кожна здобута нею спеціальність так чи так пов’язана з попередньою. «Я не могла б продовжувати навчання ні в Україні, ні у Франції, якби не здобула того рівня знань із французької мови, менеджменту та юриспруденції, який маю», — зазначила Надія.
Вона планує продовжувати працювати й готує кандидатську роботу. Однак якщо буде потреба поглибити професійні знання, то, може, здобуватиме й інші дипломи.