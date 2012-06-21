Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
На Вінниччині мережа закладів первинного рівня медичної допомоги нараховує 47 установ, до яких входять 328 лікарських амбулаторій та 819 ФАПів. В об’єднаних територіальних громадах створено 12 нових закладів первинної медико-санітарної допомоги.
Наразі в області підписано майже 904 тисячі декларацій з сімейними лікарями, що становить понад 57% від загальної кількості населення області. Це найкращий показник в Україні. На одного лікаря первинної медичної допомоги припадає 901 підписана декларація.
«Щодо виплати заробітної плати лікарям та медичним сестрам хочу повідомити, що в липні заробітну плату в розмірі від 11 до 15 тис. грн отримали 73 лікарі в області, від 15 до 18 тис. грн – 61 лікар. Крім того, заробітну плату від 6 до 9 тис. грн отримала 131 медична сестра, а від 9 до 11 тис. грн – 37 медсестер»,– зазначила заступник директора департаменту охорони здоров’я Вінницької облдержадміністрації Надія Марусяк.
Зростання розміру заробітних плат стало можливим завдяки збільшенню фінансування закладів первинного рівня, які уклали угоди з Національною службою здоров’я України та отримали відповідні кошти.