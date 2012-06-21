У Вінницькій області підготували майже одну тисячу листів шиферу для доставки у населені пункти, які постраждали від вибухів на арсеналі поблизу Ічні. «Ми перебуваємо у постійному контакті з керівництвом Чергнігівської облдержаміністрації та безпосередньо з головою Ічнівської райдержадміністрації. Як тільки там визначаться з потребами у будматеріалах для відновлювальних робіт, ми готові підставити своє плече. Ми провели позачергове засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації і за її рішенням вже зарезервовані для відправки в постраждалі населені пункти 20 тонн шиферу – це близько однієї тисячі листів, а також транспорт для його доставки», – повідомив перший заступник голови Вінницької облдержадміністрації Андрій Гижко. За його словами, область має досвід ліквідації наслідків вибухів на арсеналі поблизу Калинівки і фахівці профільних підрозділів наразі консультують колег щодо організації постевакуаційних процесів, налагодження обліку і документування постраждалих від вибухів об’єктів інфраструктури та домоволодінь.
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