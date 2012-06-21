У Вінниці відбувся перший обласний форум «Вінниччина – область, сприятлива для життя людей похилого віку. Реалії та перспективи», на якому було представлено досвід, напрацьований протягом останніх двох років щодо виконання обласної комплексної програми «Активне довголіття». Захід було приурочено до Міжнародного дня людей похилого віку. У форумі взяли участь керівники територіальних центрів соціального обслуговування, центрів надання соціальних послуг ОТГ, будинків-інтернатів геріатричного профілю та представники громадських організацій. «Ми також активно переймаємо досвід інших країн. Були в Польщі, Чехії. Плануємо поїздку в Румунію. Все це робиться для того, аби наші послуги сьогодні відповідали європейським стандартам. Найголовніше наше завдання – створити такі умови, щоб жителі області, вікової категорії 55+, мали змогу якомога довше вести активне і самостійне життя», – зазначила директор департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації Наталія Заболотна. Під час заходу відбулася робота в групах та SWOT-аналіз залучення громадських організацій до надання соціальних послуг людям старшого віку.
ТУРБОТА