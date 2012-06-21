Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Вінницька обласна спілка ветеранів війни в Афганістані реалізує проект «Пам'ятаємо про загиблих, піклуємося про живих», який став одним із переможців обласного конкурсу та отримав фінансову підтримку з обласного бюджету.
«Проект передбачає залучення організацій громадського суспільства ветеранів війни в Афганістані до процесу національно-патріотичного виховання дітей та молоді області. Ми хочемо розповісти правду про афганську війну: як ми виконували свій військовий обов’язок та як сьогодні наші побратими виконують його на сході України», – сказав голова Вінницької обласної спілки ветеранів війни в Афганістані (воїнів-інтернаціоналістів) Петро Кирилішин.
Планується проведення серії семінарських занять по вивченню досвіду роботи районних спілок ветеранів війни в Афганістані щодо національно-патріотичного виховання дітей та молоді на базі навчально-освітніх закладах області. Зокрема, проведення зустрічей з учнями загальноосвітніх навчальних закладів та студентами вищих навчальних закладів області, створення музейних кімнат, оновлення експозицій районних музеїв, спорудження пам’ятних знаків воїнам-інтернаціоналістам.