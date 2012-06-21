Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
За підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та за сприяння Вінницького центру розвитку місцевого самоврядування для представників ОТГ області проводяться тренінги з міжнародної класифікації первинної медичної допомоги ІСРС-2.
Навчальні заходи вже відбулись для лікарів Іллінецького міського та районного ЦПМСД, Липовецького районного ЦПМСД, Оратівського районного ЦПМСД, Дашівської АЗПСМ та Росошанської АЗПСМ, а також для медичних закладів Немирівської ОТГ.
За словами організаторів, міжнародна класифікація первинної медичної допомоги ІСРС-2 є важливим інструментом в роботі сучасного сімейного лікаря в нових умовах. «Це найбільш поширена класифікація, яка використовується на первинній ланці в багатьох країнах світу. ІСРС-2 для українських лікарів – це нова система, яка дає можливість концентруватися на потребах пацієнтів, а не підлаштовуватись під зручність обробки кодів для формування статистики. Нині значну частину свого робочого часу медичні працівники первинної ланки витрачають на паперову і статистичну роботу, що обмежує їх час на потреби пацієнтів. Впровадження ІСРС-2 із подальшим спрощенням облікових і статистичних форм є важливою складовою системної роботи МОЗу із оптимізації роботи лікарів первинної ланки, з метою побудови дійсно пацієнтоорієнтованої системи охорони здоров’я», – зазначила регіональний радник з питань ІСРС-2 Ірина Ковалик.