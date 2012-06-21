Нині подорожні, які прибувають до Вінниці у темну пору доби, з приємністю зауважують, що в’їзди у місто освітлюються. Шеренги ліхтарів уздовж доріг сприяють безпечному руху транспорту і створюють гарне враження. «Це ж як в Європі!» — зауважив водій автобуса з райцентру. Справді так, адже в освітленні використовують новітні технології.
Протягом останніх 10 років мережа сучасних світильників у місті розширилась у понад десять разів. Якщо у січні 2006-го було лише 1700 енергоощадних ліхтарів, то тепер — понад 23 тисячі. П’ять років тому як експеримент на вінницьких вулицях встановили перші LED-ліхтарі (світлодіодні), які споживають у 5—6 разів менше електроенергії, ніж лампи розжарювання, і вдвічі менше, ніж енергоощадні натрієві. Крім того, світлодіодні світильники й служать довше.
Тож уже кілька років під час будівництва нових об’єктів у мережі вуличного освітлення КП «Міськсвітло» використовує лише сучасні LED-технології. Паралельно проводять заміну менш ефективних натрієвих ламп на світлодіодні. А торік на проспекті Юності збудували лінію, де встановлено саме LED-світильники з датчиками руху, які реагують на присутність людини: коли пішоходів немає, світильник працює на 20% потужності, коли ж проходить людина — вмикається на повну силу. Загалом торік у місті було встановлено майже 1700 світлодіодних ліхтарів. Ця робота триватиме, адже освітлені вулиці — це впевненість і безпека.