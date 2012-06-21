Понад два роки триває співпраця між Вінницею та Лікарнею пресвятого серця — Дон Калабрія з італійського міста Неграр. Протягом цього часу 11 працівників вінницьких лікарень пройшли стажування в тамтешньому шпиталі, вивчаючи європейський досвід. А днями у Вінниці сторони підписали меморандум про продовження співпраці. «Нам важливо, щоб працівники бачили, як надають медичну послугу в італійському госпіталі. Фактично це отримання найкращих європейських практик щодо надання високоякісної медичної допомоги. Одна річ — зробити ремонт або побудувати медичний заклад, забезпечивши його сучасним обладнанням. Але якщо не буде добре підготовленого медичного персоналу, починаючи з медсестри і закінчуючи профільним лікарем, і якісного менеджменту в лікарні, то, звичайно, медична послуга не може бути достойною. Тому дякую нашим колегам з Італії, що маємо змогу навчатися у них і застосовувати найкращі практики, які є в Європі», — зазначив Вінницький міський голова Сергій Моргунов.
Співпраця триватиме з таких напрямів: здобуття досвіду менеджменту лікарень, стажування вінницьких спеціалістів з організації маршруту пацієнта, освоєння нових методик оперативних втручань, комунікації з пацієнтом, упровадження можливих інформаційних технологій у галузі. Проводитимуть круглі столи, семінари, лекції, тренінги тощо, спрямовані на підвищення рівня обізнаності з найкращими практиками надання спеціалізованої медичної допомоги.
«Мета нашого візиту — формалізувати дворічну співпрацю в галузі охорони здоров’я. Особливо у напрямах лікування гінекологічних хвороб, швидкої допомоги, інтенсивної терапії, травматології, невідкладної допомоги і кардіології. Наша лікарня передовсім спеціалізується з онкологічних недуг. Сьогодні ми підписали угоду, яка може бути корисною не лише вашій стороні, а й, сподіваюсь, і для нас», — сказав головний виконавчий директор Наукового інституту досліджень, госпіталізації та охорони здоров’я Лікарні пресвятого серця — Дон Калабрія Маріо Піччініні.