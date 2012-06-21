Вінницькі лялькарі побувають у селах та селищах прифронтової зони, рухаючись з півночі на південь — від Станиці Луганської до Маріуполя. До уваги маленьких глядачів буде представлено добросердну казку «Півтори жмені» та життєрадісну пригодницьку «Веселе мишеня». Щодня заплановано по три вистави в різних населених пунктах вздовж прифронтової лінії.
«Ми із задоволенням прийняли пропозицію провести благодійні гастролі. Тож з 13 по 23 серпня група акторів на чолі з головним режисером театру Олександром Свіньїним ставитиме вистави у зоні ООС. Наш театр уперше бере участь у таких акціях. Це взагалі вперше в Україні ляльковий театр вирушає в зону бойових дій», — зазначив директор Вінницького академічного театру ляльок Михайло Байдюк.
Потреба залучити ляльковий театр зумовлена тим, що багато дітей, які живуть у прифронтовій зоні, не мали змоги відвідати літні табори та переїхати у мирні міста України.
«Ми вирішили зробити для них подарунок. Завдяки керівництву та акторам вінницького театру ляльок, які долучилися до цієї акції, маємо змогу протягом 10 днів дарувати радість дітям», — розповів керівник творчого волонтерського об’єднання «Арт-десант», голова вінницької філії громадської організації «Всеукраїнське об’єднання учасників бойових дій» Олег Білик.