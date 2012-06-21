Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
На Вінниччині митне оформлення автівок на так званих «євробляхах» досягло свого апогею. Так на митних постах Вінницької митниці ДФС 22 січня цього року було здійснено митне оформлення рекордної для області кількості транспортних засобів – 126. Тож до Державного бюджету перераховано 8,2 млн. грн., з них до Пенсійного фонду – 7,2 млн. грн.
Загалом з часу набрання чинності Законів України № 2611-VIII та № 2612-VIII в області оформлено 2859 транспортних засобів, з них – 1960 на «єврономерах». Залишилося менше місяця, коли громадяни можуть здійснити митне оформлення транспортних засобів зі знижкою акцизного податку на половину. На Вінницькій митниці створили умови для здійснення швидкого та якісного митного оформлення автівок. Наразі цю процедуру можна здійснити на митних постах «Вінниця-центральний», «Гайсин», «Піщанка», «Ямпіль», «Дністер» та їхніх відділах.