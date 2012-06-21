Серед підприємців Вінниччини є значний попит на одержання кредитів під 5—7—9% за державною програмою підтримки. У відділенні Ощадбанку у Вінниці на вулиці Соборній, 69, одним з перших скористався цією можливістю керівник СТОВ «Україна» Андрій Вечерук. Його сільськогосподарське підприємство, яке працює в селищі Ситківці Немирівського району, вирощує зернові, бобові й технічні культури. Про впровадження державної програми доступних кредитів він дізнався із засобів масової інформації й, не гаючи часу, звернувся до банку по позику 499 тисяч гривень під 7% на 12 місяців, щоб придбати спеціальну сільськогосподарську техніку, якої потребує для ефективного господарювання.
Голова облдержадміністрації Владислав Скальський, який прийшов у відділення банку ознайомитися з початком дії програми, привітав аграрія з отриманням вигідного кредиту й зазначив, що програму було створено для надання ефективної державної підтримки підприємцям, яким необхідні кошти на розвиток власного бізнесу. Тепер вони мають змогу взяти позику на стартап або розвиток власної справи під низьку відсоткову ставку. «Відповіддю на першочергову потребу малого бізнесу — доступне фінансування — стало започаткування державної програми «Доступні кредити 5—7—9%». На реалізацію цієї програми у 2020 році в державному бюджеті передбачено 2 мільярди гривень. Переконаний, що це лише початок. Триває напрацювання фактичних кейсів, щоб сфокусуватися саме на тому профілі бізнесу, який гостро потребує кредитної підтримки, створити портрет малого підприємця, який користується програмою, а не лише дискутує чи критикує», — зазначив Владислав Скальський.
Державну програму «Доступні кредити 5—7—9%» ініціювали Президент України та Кабінет Міністрів для широкої державної підтримки інвестиційних проєктів українських мікро- та малих підприємств, розвитку в країні приватного підприємництва загалом та створення робочих місць.