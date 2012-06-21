У Вінницькому обласному академічному музично-драматичному театрі імені Миколи Садовського відбулася святкова зустріч зі студентами вищих навчальних закладів області, які отримують іменні стипендії обласної державної адміністрації та обласної ради. Голова облдержадміністрації Валерій Коровій розповів молоді про кроки, які керівництво області робить щодо покращення якості освіти та створення робочих місць для майбутніх спеціалістів. «На моє глибоке переконання, сьогодні ми переживаємо справді історичні, хоча й непрості часи. У 2017 році Україна зробила багато кроків уперед. Один з найголовніших — отримання безвізового режиму. Таким чином, наша країна отримала можливість вільно комунікувати з Європейським Союзом, що в свою чергу дає можливість нам з вами і нашій державі в цілому повернутись до європейської спільноти. І ці переваги, передовсім, відчує молодь. Та перед кожним із вас стоїть головне завдання — опанувати ті знання, які дадуть вам змогу розвиватися та рухатися вперед», — зазначив керівник області.
За традицією, напередодні Новорічних та Різдвяних свят, найкращих студентів, які досягли значних успіхів у навчанні, спортивній, творчій та громадській діяльності відзначили нагородами та дарунками облдержадміністрації й обласної ради. Загалом, цього року стипендіатами стали понад 700 студентів, які отримали грошові виплати на загальну суму 1,2 мільйона гривень.