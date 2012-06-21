Сто комплектів сучасного протипожежного захисного одягу отримали рятувальники Вінниччини від Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ в Україні, яке фінансує уряд Федеративної Республіки Німеччина. Бійцям першої та другої державних пожежно-рятувальних частин в обласному центрі урочисто передали 77 комплектів форми, решту отримали рятувальники з райцентру Калинівка.
Весь спецодяг європейського зразка: захисні каски, рукавицi, черевики тощо. Загальна вартість ста комплектів становить понад 3 мільйони гривень. Це не перша допомога німецьких партнерів.
Завдяки проекту «Підтримка України в управлінні надзвичайними ситуаціями» (виконують на замовлення уряду Німеччини) з 2015 року деякі підрозділи служби порятунку на території нашої країни отримали сучасне оснащення, спорядження та бойовий одяг.
«Дякую всiм, хтo дoлучається дo тoгo, щoб нашi рятувальники день у день ставали бiльш захищeними», — сказав начальник Головного управління ДСНС в oбластi пoлкoвник служби цивільного захисту Руслан Шeвчук.