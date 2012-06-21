У Вінниці пішохідні переходи облаштували пандусами. Тож вулиці стали зручнішими зокрема і для людей з обмеженими фізичними можливостями.
«Коли говоримо про Вінницю як місто комфортне для життя, дуже важливо забезпечити інфраструктурну доступність, тобто адаптувати для людей з інвалідністю наші вулиці. Упродовж цього року ми обладнали 39 пандусів на пішохідних переходах та інших об’єктах», — зазначив міський голова Сергій Моргунов.
Роботи з пониження бордюрів з подальшим створенням пандусів у місті тривають, насамперед біля навчальних закладів та зупинок громадського транспорту. Також облаштовують підвищені зупинки громадського транспорту. Загалом протягом десяти місяців цього року понад півкілометра платформ облаштовано відповідно до нормативів. За цей період оснащено тактильними дорожніми покажчиками 14 зупинок. Встановлюють напрямне огородження для слабозрячих для безпечного руху біля пішохідних переходів і зупинок громадського транспорту.
Помітні зрушення в цьому напрямі сталися і в роботі громадського транспорту. Комунальне підприємство «Вінницька транспортна компанія» використовує 45 тролейбусів та 66 автобусів із низькою підлогою, а також 6 трамваїв VinWay.