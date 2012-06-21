Щозими вінницькі лісівники проводять облік зубра європейського в угіддях Калинівського, Літинського і Хмільницького районів, де ці червонокнижні тварини мешкають. Нещодавні підрахунки засвідчили, що на Вінниччині найбільша популяція зубрів у країні: виявлено 101 особину, а загалом в Україні їх налічується майже три сотні.
Порівняно з минулим роком стадо зубрів в області зросло на сім особин. Самка приводить теля раз на три роки. Задля належного відновлення популяції має бути один самець на три-чотири самки. Однак в області тепер на три самки припадає два самці.
«Популяція зубрів умовно розділилася на два стада. Одне велике, понад 80 особин, а друге складається із 17 самців різного віку. Ми не маємо пояснення цього, але на зростанні кількості самців позначилося масове знищення 17 зубрів взимку 2016 року біля села Трибухи Літинського району», -— зазначив мисливствознавець Хмільницького лісгоспу Володимир Ткач.
В область зубрів (шість особин) завезли у 1979 році з мисливського господарства Волині. На Поділлі вони прижилися і розмножуються. Цьому сприяє постійна турбота лісівників про червонокнижних тварин. У разі відповідних дозволів відбувається переселення — за весь час відправлено в інші регіони 34 особини.