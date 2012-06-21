Під час IV Міжнародної авіаційної конференції «Аероконгрес» вінницькому летовищу цивільної авіації вручили кубок «Аеропорт року». Відзнаки галузевої асоціації комунальне підприємство «Аеропорт «Вінниця» (який є одним з кращих регіональних у нашій країні) удостоєне за покращення обслуговування пасажирів, збільшення рейсів та обсягів перевезень. «Сьогодні ми приймаємо і відправляємо рейси до Варшави, Тель-Авіва, Туреччини, Єгипту. Сподіваємось, що цей перелік збільшуватиметься. Ми докладатимемо до цього зусиль, адже завдяки авіаперевезенням відкриваються нові можливості для малого та середнього бізнесу, розвитку туризму. Потенціал аеропорту величезний. У 2016 році ми навіть не могли уявити, що за рік перевеземо понад 30 тисяч пасажирів. Для нас це дуже великі обсяги. Маємо амбітні плани і хочемо збільшувати показники», — зазначив секретар Вінницької міської ради Павло Яблонський.
У конференції «Аероконгрес», яку гостинно прийняла Вінниця, взяли участь провідні галузеві експерти і топ-менеджери аеропортів, авіакомпаній, фінансових установ, інвесторів, туроператорів, виробників спеціальної техніки, обладнання і матеріалів. Учасники комплексно обговорили питання щодо розвитку аеропортів, збільшення авіаперевезень. Нові знайомства і контакти, зацікавлене спілкування — це крок до розвитку. Обласна і міська влада впевнені, що проведення конференції посприяє залученню до співпраці нових авіаперевізників та відкриттю нових напрямків з вінницького летовища у світ.