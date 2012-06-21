Напередодні відкриття 81-го театрального сезону та на відзначення Дня Незалежності України актори Вінницького академічного обласного театру ляльок проводять благодійні гастролі в Донецькій і Луганській областях. Першу виставу показали 14 серпня о 9-й годині у Станиці Луганській. Волонтери забезпечили акторів транспортними засобами, ночівлею, організували харчування та узгодили дозволи щодо переміщення творчого об’єднання у прифронтовій зоні. Щодня вінницькі лялькарі, рухаючись із півночі на південь, показують по три вистави за день в освітніх закладах і будинках культури. Наприклад, у Новоайдарському РБК юні глядачі мали змогу переглянути вистави «Півтори жмені» і «Веселе мишеня».
Благодійні гастролі театру триватимуть до 24 серпня цього року і мають за мету зміцнення культур різних регіонів України. Поїздку організовано у співпраці з Вінницькою філією ГО «Всеукраїнське об’єднання учасників бойових дій», представники якої супроводжують творчу групу.
На думку організаторів, благодійна акція необхідна, адже мистецтво лялькового театру ґрунтується на принципах загальнолюдських цінностей і сприятиме миру і злагоді в Україні. За сприяння організаторів та учасників благодійних гастролей жителі Вінниччини зібрали подарунки (іграшки, пізнавальні ігри тощо), які передали дітям Донеччини й Луганщини.