Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Вінницька обласна дитяча лікарня до Дня Святого Миколая отримала гарний дарунок, а саме сучасну мобільну ультразвукову систему Samsung MySono U6. Апарат, вартістю понад один мільйон гривень, придбано компанією ДТЕК Енерго, що співпрацює з обласною державною адміністрацією в рамках соціального партнерства. Це дасть можливості медичному закладу, де щорічно лікується понад 16 тисяч дітей, підвищити якість діагностики.
Мобільна ультразвукова систему Samsung MySono U6 містить в комплектації технологію тканинної гармоніки та програму оптимізації сканування, які надають можливість значно покращити «візуалізацію» у «складних» пацієнтів.
«Наші партнери ДТЕК третій рік поспіль допомагають з якісним та найсучаснішим обладнанням. Завдяки пересувному УЗД-апарату можна проводити обстеження в будь-якому відділенні у дітей, які є нетранспортабельними. Ми й надалі працюватимемо над тим, щоб наша лікарня утримала показник найкращої в Україні», – зазначив головний лікар обасної дитячої лікарні Василь Паненко.
Варто зауважити, що протягом цього року в лікарні завершено роботи з реконструкції відділення анестезіології та інтенсивної терапії, а також капітальний ремонт приміщення першого поверху неонатального центру зі створенням операційного блоку. Крім цього, розпочато реконструкцію частини інфекційно-боксового відділення (діагностичного) зі створенням відділення екстреної медичної допомоги та проведено капітальний ремонт першого та третього поверху головного корпусу.
Піля передачі сучасної мобільної ультразвукової системи, для маленьких пацієнтів лікарні підготували розважальну програму та вручили солодкі дарунки.