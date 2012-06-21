Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
У Вінниці за муніципальною програмою ввели в експлуатацію п’ятий житловий об’єкт. Це комплекс з двох 10-ти поверхових цегляних будинки загалом на 183 квартири. Торік було здано перший, а наразі другий, в якому придбали квартири 59 городян. Міська влада разом з ключами вручила новоселам страховки. «Кожному учаснику муніципальної програми ми даруємо страховку від СК «Місто», щоб квартири були застраховані від різних несподіванок», – зазначив директор департаменту економіки та інвестицій міської ради Віталій Погосян.
Вартість одного квадратного метрау муніципальних будинках – одна з найнижчих на первинному ринку. А споруджують їх якісно із застосуванням сучасних технологій та потреб мешканців. Зокрема, встановлюється індивідуальне опалення, а стіни утеплюють. Разом з іншими енергоощадними заходами це комфорт та можливість економити на опаленні. Тож і користуються такі новобудови попитом.
Принагідно зауважимо, що житлову муніципальну програму у Вінниці реалізовують з 2009 року. Відтоді нею скористалися 695 родин: більшість становить молодь, працівники бюджетної сфери та комунальних підприємств. Нині у рамках програми зводять черговий будинок на 160 квартир.