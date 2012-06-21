Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
У Вінниці на базі Донецького національного університету імені Василя Стуса започаткували медіа-школу – освітню програма для представників районних газет, яка має девіз «Від комунальної газети до успішного медіа». Проект має на меті підвищити конкурентоспроможність комунальних видань через набуття навичок стратегічного управління і планування роботи медіа-видання, вміння аналізувати і прогнозувати суспільно-політичні та соціально-економічні процеси, відображаючи їх на шпальтах газети.
«Мені дуже приємно, що сьогодні в стінах нашого університету ми відкриваємо ще одну освітню програму, яка допоможе медіа-активу області підвищити свою кваліфікацію та стати ще кращими», – зазначив ректор ДонНУ імені Василя Стуса Роман Гринюк.
Керівники проекту вручили слухачам авторську розробку тренерів – робочий зошит учасника із детальним описом сертифікованої програми медіа-школа «VIN-MEDIA». За 6 місяців навчання слухачі отримають знання з таких навчальних дисциплін як аналіз медіа контенту, медіа-менеджмент та економіка, правові засади діяльності газети, політичний контент в сучасному медіа виданні тощо.
Проект «VIN-MEDIA» ініційований ГО «Вісь» у партнерстві з ДонНУ імені Василя Стуса та за підтримки обласної державної адміністрації.