Цими днями традиційно департамент соціальної політики Вінницької міської ради організовує заходи для дітей, спрямовані на розвиток творчості та поширення досвіду спільного сімейного дозвілля. У місті розпочато конкурс «Новорічні традиції нашої родини». Взяти участь у ньому запрошують вінницьких дітей із багатодітних родин віком 6—18 років. Для цього треба до 22 грудня подати до відділу організаційної роботи департаменту соціальної політики міської ради анкету.
За умовами конкурсу загальна кількість учасників від однієї багатодітної сім’ї не може перевищувати п’ятеро осіб. А основна умова: на фото має бути вся сім’я! І звісно, стисло треба розповісти про родину та як у ній зазвичай відзначають новорічно-різдвяні свята, про що мріють. Конкурс унікальний тим, що всі його учасники отримають дарунки.