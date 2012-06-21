Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
У створенні муніципального інноваційно-технологічного парку, який сприятиме розвитку бізнесу, влада Вінниці розраховує на польський досвід. Зокрема, міста Кельце, де технопарк успішно діє протягом 10 років.
Днями на його території відбулась міжнародна конференція «Створення умов для розвитку підприємництва – перспективи та виклики». Під час заходу уклали угоду про співпрацю між Вінницею та Келецьким технологічним парком.
«Технопарк Кельце був натхненником ідеї створення Вінницького інноваційно-технологічного парку і ми в подальшому сподіваємось на розвиток співпраці. Ми вже визначились з місцем розташування парку, і я впевнений, що меморандум про співпрацю, який ми підписали, стане запорукою успішної реалізації амбітного проекту», – зазначив Вінницький міський голова Сергій Моргунов.
Для вінничан знайомство з роботою Келецького технопарку розпочалось ще в 2013 році, який підтримав Вінницьку міську раду в комплексній підготовці та розробці необхідних документів для будівництва бізнес-інкубатора та технологічного парку.