Із 29 січня у п’яти школах і технічному ліцеї Вінниці призупинено навчання. Це зроблено задля запобігання поширенню грипу та ГРВІ серед дітей. За даними департаменту охорони здоров’я міськради, лише за останній тиждень по медичну допомогу звернулося 2733 людини, з них 1840 дітей. Поступове підвищення рівня захворюваності на грип і ГРВІ у місті спостерігається з початку року.
Найбільшу кількість відсутніх через хворобу учнів зафіксовано в школі № 21. Для запобігання поширенню грипу й ГРВІ серед дитячого населення міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій призупинила навчальний процес у шести навчальних закладах, які перетнули бар’єр 20%. Щодня відстежують ситуацію.