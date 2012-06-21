Спільно з Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) Вінниця розпочала масштабний проєкт з модернізації вуличного освітлення. На магістральних вулицях Келецькій, Пирогова і Соборній буде встановлено майже 700 світлодіоних світильників. Модернізація цієї системи освітлення дасть змогу місту економити майже 2 мільйони гривень за рік.
Підготовчі роботи для реалізації проєкту розпочалися на центральній вулиці міста, Соборній. Тут на тротуарі знімають плитку і прокладають у ґрунті траншею. У неї вставлять спеціальні футляри, в які з часом вмонтують усі повітряні кабелі. Створюються оглядові колодязі.
«До кінця квітня плануємо завершити роботи на Соборній. Водночас відбуваються тендерні процедури з визначення переможця щодо встановлення світильників за програмою НЕФКО», — зазначив директор департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради Володимир Ніценко.