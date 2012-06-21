У Вінниці коштом міського бюджету придбали десять автомобілів підвищеної прохідності Renault Duster, які в урочистій обстановці на площі Василя Стуса вручили поліцейським. Поповнення службового автотранспорту дасть змогу оперативніше реагувати на звернення громадян, надавати допомогу людям, здійснювати профілактику вуличної злочинності.
Зі слів начальника Головного управління Національної поліції в області Юрія Педоса, нові авто обслуговуватимуть обласний центр, який, з огляду на кількість вчинення кримінальних та адміністративних правопорушень, умовно поділили на 10 квадратів. Кожен квадрат патрулюватиме службовий автомобіль із двома поліцейськими, серед яких дільничний офіцер поліції та поліцейські відділу превенції. Їхнє головне завдання — профілактична діяльність, запобігання правопорушенням, надання допомоги. Крім того, екіпажі будуть задіяні в разі вчинення резонансних правопорушень, введення плану «Перехоплення» із затримання злочинців.
Голова облдержадміністрації Валерій Коровій зазначив, що фінансова підтримка поліції у придбанні службових автомобілів — логічне продовження співпраці в регіоні влади та поліції, спрямованої на гарантування безпеки людей, повернення довіри громадян до поліції. Міський голова Сергій Моргунов пообіцяв подальшу підтримку.
«Безпека громадян — один з найважливіших пріоритетів розвитку і життєдіяльності будь-якої територіальної громади. Завдяки фінансовій децентралізації вдалося отримати додатковий фінансовий ресурс і в співпраці з обласною державною адміністрацією та Національною поліцією знайти спільну точку зору щодо посилення матеріально-технічного забезпечення правоохоронців. Для вінничан дуже важливо, щоб було спокійно й безпечно. Наше завдання — забезпечити не лише автомобілями, а й радіостанціями, засобами зв’язку. Думаю, що спільними зусиллями можемо зробити все, щоб територіальна громада динамічно розвивалася, щоб місто було комфортним для вінничан і цікавим для туристів та інвесторів», — зазначив міський голова.