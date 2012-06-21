Нідерланди нестимуть основне організаційне та фінансове навантаження у межах судового переслідування катастрофи малайзійського літака Boeing 777 рейсу MH17. Про це Укрінформу повідомив у Гаазі посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов, коментуючи схвалення Україною меморандуму щодо фінансування судового переслідування винних у катастрофі малайзійського лайнера.
«Підписання фінансового меморандуму стане завершальним кроком у розбудові механізму притягнення до кримінальної відповідальності винних у збитті літака», — наголосив дипломат, якого уповноважено підписати меморандум з української сторони. Відбудеться це в Гаазі наприкінці січня від імені п’ятьох країн, чиї правоохоронці беруть участь у роботі Спільної групи з розслідування збиття літака 17 липня 2014 року: Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів і України.
Документ підготовлено у розвиток міжурядового Меморандуму про взаєморозуміння про політичну підтримку кримінального переслідування осіб, винних у збитті МН17, підписаного на полях 72-ї сесії Генасамблеї ООН 20 вересня 2017 року.