За участь у навчальних зборах, які проводить Міноборони у зв’язку із введенням воєнного стану, резервісти й військовозобов’язані отримають такі виплати: добові за кожний день перебування на зборах (але не по 60 гривень, як усім, а 20—50% понад 60 гривень залежно від військового звання); середній заробіток на підприємствах (організаціях), де працюють призвані на збори громадяни, з наступним відшкодуванням цих витрат Міністерством оборони; військовозобов’язаним і резервістам, які не працюють, військові частини виплачують грошове забезпечення в обсязі прожиткового мінімуму (1762 гривні у 2018 році). Резервісти отримають також грошові виплати від 1,5 до 2 прожиткових мінімумів залежно від військового звання; одноразове грошове заохочення за підсумками служби в резерві торік (від 1600 до 3100 гривень). З нарахованих сум утримують ставки податку на доходи фізичних осіб (у розмірі 18%) і військового збору (в розмірі 1,5%), повідомляє прес-служба Сухопутних військ Збройних сил України.
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