На Гончарівському полігоні Збройних сил України відбулися комплексні випробування боєприпасів та нової зброї українського виробництва. Про їх успішне проведення відзвітував Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов. У найкоротші терміни в країні було розпочато виробництво боєприпасів, яких раніше не виробляли. Відбулася важлива фаза випробувань найдефіцитніших 152-міліметрових снарядів і мін для нових українських мінометів. Зокрема, на полігоні випробували по дві модифікації 60-міліметрових і 82-міліметрових мінометів, перевірили безпекові характеристики під час ведення вогню зі 120-міліметрових мінометів.
Усі балістичні характеристики перевіряли сучасним унікальним комплексом — мобільною радарною системою траєкторних вимірювань. «Її унікальність полягає в тому, що вона може з великою точністю відстежувати траєкторію не тільки снаряда, міни чи ракети, а навіть кулі», — цитує слова Олександра Турчинова прес-служба РНБО. Боєприпаси та артилерійську зброю, які пройшли випробування, виготовляють і державні, і приватні підприємства. Це дає змогу в межах прозорої конкуренції поліпшувати їх якість і зменшувати вартість.
«Випробування пройшли успішно. Українська зброя та боєприпаси показали відповідність заданим характеристикам, і найближчим часом їх візьмуть на озброєння ЗСУ, що значно посилить вогневу спроможність нашої армії», — констатував Секретар РНБО.